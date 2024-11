Queda de rendimento de Flaco López faz Rony voltar a ter chance como titular depois de quase três meses

Precisando dar uma resposta no Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira resolveu fazer mudanças na escalação do Palmeiras na partida contra o Grêmio, na última sexta-feira. Uma das alterações do treinador foi a entrada do atacante Rony no time titular, colocando Flaco López no banco de reservas.

O argentino é o artilheiro do Palmeiras no ano, com 21 gols marcados. No entanto, seu desempenho recente tem deixado a desejar. O atleta de 23 anos está a seis jogos sem balançar as redes, mas não por falta de chances, mas sim pela ausência de efetividade, ponto que vem sendo cobrado dentro do elenco e fora dele.

A queda de produção de Flaco abriu espaço para Rony, e o camisa 10 voltou a começar um jogo entre os 11 iniciais depois de quase três meses. A última vez que ele havia entrado como titular foi no dia 21 de agosto, no empate por 2 a 2 com o Botafogo, em jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Naquela oportunidade, ele fez um dos gols do jogo.