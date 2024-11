Presidente do Santos admite projeto para contratar Neymar, mas adota cautela

O jogador de 32 anos tem vínculo com o time árabe até o dia 30 de junho de 2025. Contudo, o astro brasileiro não tem agradado e sofre com lesões. Ele retornou de grave contusão no joelho recentemente e, logo no seu segundo jogo, sofreu uma lesão muscular na coxa. Assim, ele deve ficar afastado por mais um mês.

Desta forma, Neymar e Al-Hilal estudam uma rescisão amigável de contrato já no final deste ano. Em meio a esse cenário, o Santos ligou um alerta para contar com o atacante já em janeiro. Antes, o sonho era repatriá-lo em julho, assim que o contrato dele chegasse ao fim.

Neymar nunca escondeu o seu amor pelo Peixe e seu desejo de retornar. Não à toa, a diretoria alvinegra tem se reaproximado do craque e de seus familiares. Em menos de um ano, o jogador foi a três jogos do clube na Vila Belmiro.

Ele viu o empate por 0 a 0 com o Audax Italiano-CHI, pela Sul-Americana, no ano passado, e as vitórias sobre Corinthians e Palmeiras, ambas por 1 a 0, pelo Paulistão de 2024. Em todas as ocasiões, ele foi ovacionado pelo público, que pediu o seu retorno.

Além disso, Neymar ligou de vídeo para os jogadores do Santos após a vitória de 3 a 0 sobre o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado praticamente garantiu o time na elite do futebol.

O atacante ainda pode marcar presença na Vila Viva Sorte no próximo domingo, quando o Peixe recebe o CRB, pela 37ª rodada da Segunda Divisão. A equipe pode conquistar o título do torneio neste embate.