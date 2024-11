Árbitro do Campeonato Inglês é suspenso após vídeo xingando o Liverpool vazar

Coote, então, emitiu fortes comentários sobre o treinador alemão. "Além de ter me criticado quando eu os apitava contra o Burnley no lockdown, ele (Klopp) me acusou de mentir e então me criticou. Não tenho interesse em falar com alguém que é arrogante. Então eu faço o meu melhor para não falar com ele."

Na sequência do vídeo, Coote deixa claro que o vídeo não pode ser vazado para nenhum lugar.

O jogo que o juiz se refere, aconteceu em julho de 2020, um empate entre Liverpool e Burnley por 1 a 1. Após a partida, Klopp criticou Coote, comentando que o árbitro deixou de apitar faltas claras em lances do Liverpool.

A Professional Game Match Officials Limited, órgão responsável pela arbitragem na Inglaterra, disse que abrirá uma investigação para apurar o caso, e que não dará mais detalhes até o processo de inquérito ser completado.

"David Coote foi suspenso com efeito imediato, aguardando uma investigação completa. A PGMOL não fará mais comentários até que o processo seja concluído", afirmou em nota a organização.