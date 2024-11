Paysandu vence, garante permanência na Série B e rebaixa o Brusque

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela 36ª rodada da Série B, o Paysandu recebeu o Brusque no Curuzu, venceu por 1 a 0, garantiu sua permanência na competição e acabou com as chances do adversário se livrar do rebaixamento. Esli foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Com o resultado, o Paysandu chegou aos 46 pontos, na 13ª colocação, e se livrou do rebaixamento. Agora, a diferença do Papão para a primeira equipe do Z4 (Ponte Preta) subiu para oito pontos e, com apenas mais duas rodadas em jogo, o time não pode mais ser rebaixado. Já o Brusque permaneceu com 18 somados, na 19ª posição, e está matematicamente rebaixado para a Série C.

O Paysandu volta aos gramados no próximo sábado, às 17h (de Brasília), quando visita o Novorizontino, no Jorjão. No domingo, às 11h, o Brusque recebe o Guarani, no Augusto Bauer. Ambos os duelos serão válidos pela 37ª rodada da competição.