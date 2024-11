Palmeiras vê chance de título brasileiro crescer após tropeço do Botafogo; veja probabilidades

O Palmeiras viu as chances de título do Campeonato Brasileiro crescerem após a vitória sobre o Grêmio, por 1 a 0, no Allianz Parque, na última sexta-feira, somada ao tropeço do Botafogo diante do Cuiabá, no sábado.

O time carioca não conseguiu sair do 0 x 0 com o Dourado, no Nilton Santos, e agora tem 70,2% de chance de ganhar o troféu brasileiro, segundo a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). A equipe alviverde, por sua vez, é dona de 22,6% de probabilidade.

O Fortaleza, terceiro colocado da tabela de classificação, ainda possui uma chance ínfima, de 6%.