Palmeiras mapeia mercado e monitora Hércules, volante do Fortaleza; veja detalhes

Diversos nomes têm sido monitorados pelo Palmeiras nos últimos meses. Hércules faz uma grande temporada com a camisa do Fortaleza e soma 42 partidas disputadas, 33 como titular, com três assistências e sete gols.

Um deles, inclusive, foi marcado diante do Alviverde. O jogador fez um dos tentos do time cearense no empate de 2 a 2 com a equipe de Abel Ferreira, no Allianz Parque, no último dia 26 de outubro.

A posição de camisa 8, ou segundo volante, tem sido uma preocupação para o Verdão. Zé Rafael conviveu com lesões e não repetiu o desempenho de 2023. Richard Ríos vinha atuando como titular, mas desfalca o clube com frequência, por conta das convocações à Colômbia. Gabriel Menino e Fabinho, outras opções, também não deslancharam.

Na última partida do Palmeiras, aliás, Abel Ferreira surpreendeu e escalou Raphael Veiga na função. O time superou o Grêmio, por 1 a 0, no Allianz Parque, e se manteve vivo na briga pelo título do Brasileirão.