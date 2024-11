Neo Química Arena recebe evento que promove prevenção ao câncer de mama

Nesta segunda-feira, o Corinthians deu início à campanha São Paulo por Todas. O evento, que promove a prevenção ao câncer de mama, acontecerá até o dia 23 de novembro, na Neo Química Arena. A ação é voltada para mulheres de Itaquera e da Zona Leste de São Paulo que desejam fazer o diagnóstico.

O movimento do clube paulista, em conjunto com a Secretaria de Políticas para a Mulher do Governo do Estado de São Paulo, beneficiará diversas mulheres com mamografias gratuitas e cursos promovidos pelo Sebrae e pelo Senac.