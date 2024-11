Memphis improvisa no português e motiva elenco antes do duelo contra o Vitória

"Todos que estão aqui conseguem lidar com a pressão, é por isso que estão aqui. A gente vai sair dessa situação. Eu passei a gostar dessa pressão, e de estar junto com vocês nessa", finalizou o holandês.

Em campo, Memphis marcou o gol da virada do Corinthians contra o Vitória, fechando o placar em 2 a 1. Yuri Alberto foi o autor do primeiro tento alvinegro.

Memphis terá mais tempo para se adaptar ao Brasil nesta Data Fifa, já que o Timão ficará nove dias sem jogos. O próximo duelo do Corinthians será no dia 20, às 11h (de Brasília), contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena. Após a vitória do último sábado, o Alvinegro chega à 10ª posição do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, abrindo cinco de distância para o Z4.