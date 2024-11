Luciano, do São Paulo, mira em Estevão para alcançar a artilharia do Brasileirão

O gol diante do Athletico-PR, no último sábado, colocou o atacante Luciano na briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Agora com 10 gols, o jogador do São Paulo busca ultrapassar o garoto Estevão, do Palmeiras, que balançou as redes na competição pela 12ª vez na sexta-feira, contra o Grêmio.

Além de Luciano, quem também tem 10 gols nesta edição do Brasileirão é: Hulk, do Atlético-MG, Yuri Alberto, do Corinthians, e Alerrandro, do Vitória. Eles ficam atrás apenas do próprio Estevão e do Pedro, do Flamengo, que tem 11 tentos, mas sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e está fora da temporada.