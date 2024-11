Lucas e Luciano são responsáveis por quase metade dos gols do São Paulo em 2024

Uma imagem e 4??1?? participações em gols na temporada!

7?? ? 1??0??#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/B4ZzSuuYtV

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 10, 2024





A dupla voltou a ser fundamental para o Tricolor no último sábado, na vitória de 2 a 1 sobre o Athletico-PR. Lucas deu a assistência para o primeiro gol, marcado justamente por Luciano.

Os atletas vivem grande momento com a camisa do São Paulo. Nos últimos cinco jogos, o time de Luis Zubeldía anotou nove gols. Destes nove, Lucas e Luciano participaram diretamente de sete. O meia marcou três gols e deu uma assistência. Já o camisa dez anotou dois tentos e também contribuiu com um passe decisivo.