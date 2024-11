Guilherme se emociona com acesso do Santos à Série A: "Alegria de fazer história"

Com o resultado, portanto, o Alvinegro Praiano foi aos 68 pontos, 11 a mais que o Ceará, que está em quinto e só pode somar mais oito.

A equipe do técnico Fábio Carille, aliás, pode se consagrar campeã da Segunda Divisão no próximo domingo, caso vença o CRB, na Vila Viva Sorte. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), pela 37ª rodada. O vice-líder é o Mirassol, com 63. Veja a tabela completa AQUI.