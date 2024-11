Fluminense comemora 12 anos da conquista do tetracampeonato brasileiro

O Fluminense foi campeão com 77 pontos somados. Já o Atlético-MG foi o vice-líder daquela edição, com 72, seguido por Grêmio, com 71 e São Paulo, que fechou o G4 com 66. Ao longo das 38 rodadas, o Tricolor das Laranjeiras registrou 22 vitórias, 11 empates e apenas cinco derrotas.

Fred, atacante do Fluminense naquela temporada, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O atleta, que já disputou a Copa do Mundo de 2014 com a Seleção Brasileira, anotou 20 gols. Atrás do camisa nove, fecharam o pódio Neymar, do Santos, com 14, e Vagner Love, do Flamengo, com 13.

Devido à pausa para realização da Data Fifa, o Tricolor volta aos gramados apenas na sexta-feira, dia 22/10, quando recebe o Fortaleza no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.