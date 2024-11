Fifa define data do sorteio dos grupos para o Mundial de Clubes de 2025

No novo formato, o Mundial de Clubes será disputado de quatro em quatro anos, com 32 times divididos em oito grupos com quatro clubes cada. As equipes de cada chave se enfrentam e os dois melhores avançam para as oitavas de final, com a sequência sendo em mata-mata único.

Palmeiras, Flamengo e Fluminense são os times brasileiros já confirmados na disputa. Atlético-MG ou Botafogo, que decidem o campeão da Libertadores no próximo dia 30, também duelam pela última vaga da América do Sul. Além dos brasileiros, River Plate e Boca Juniors são os outros sul-americanos que estarão no Mundial, via ranking.

Recentemente, a Fifa anunciou todas as 12 sedes do torneio, com a final sendo disputada no MetLife Stadium, em Nova York.