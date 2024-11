Ex-Santos e Flamengo, Sampaoli é anunciado como novo técnico do Rennes, da França

Jorge Sampaoli estava livre no mercado desde setembro do ano passado, quando foi demitido do comando do Flamengo. O técnico foi desligado do Rubro-Negro carioca após perder o título da Copa do Brasil para o São Paulo.

Foi no Santos, porém, que Sampaoli mais se destacou no futebol brasileiro. Anunciado pelo Peixe no fim de 2018, ele levou a equipe ao vice-campeonato brasileiro em 2019. A equipe terminou com 74 pontos, ficando atrás apenas dos 90 do campeão Flamengo, na época comandado por Jorge Jesus. Ao todo, foram 63 jogos, com 35 vitórias, 13 empates e 15 derrotas.

No futebol brasileiro, Sampaoli também acumula passagem pelo Atlético-MG. Já em âmbitos europeus e sul-americanos, o treinador passou por clubes como Olympique de Marselha, Sevilla, Emelec e Universidad de Chile.