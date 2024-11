Estêvão, do Palmeiras, irá participar de jogo festivo com Ronaldinho Gaúcho e Cafu no Pacaembu

A partida festiva marcará o retorno do futebol ao Pacaembu após o longo período de reformas, que tiveram início em junho de 2021. No entanto, esta não será a reinauguração oficial do estádio, e sim um evento-teste. Os ingressos para o evento já estão disponíveis no site blackpass.com.br.

A reinauguração oficial do Pacaembu ainda não tem previsão para acontecer. De acordo com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, o Peixe será o time responsável por reinaugurar o histórico estádio.

A ação, inclusive, faz parte de um acordo que o Peixe anunciou com a Allegra, concessionária que administra o palco. A parceria foi confirmada por Marcelo Teixeira no evento de lançamento da terceira camisa do clube, que ocorreu no próprio Pacaembu, e terá validade de dez anos.

A ideia da diretoria alvinegra é que o Santos jogue no estádio paulista enquanto sua casa, a Vila Viva Sorte, estiver no período de obras, que ainda não têm prazo confirmado.