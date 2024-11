Dudu, Piquerez e outros jogadores do Palmeiras ignoram folga e treinam

Bruno Rodrigues, por sua vez, vive cenário distinto. Ele passou por duas operações no joelho ao decorrer deste ano, e sua volta é esperada apenas para ano que vem.

Já Figueiredo deve integrar o time profissional do Palmeiras a partir de 2025. O técnico Abel Ferreira disse na última entrevista coletiva que ele, Thalys, Luighi e Benedetti irão subir ao grupo principal.

O plantel alviverde teve três dias de folga após a vitória diante do Grêmio, na última sexta-feira, no Allianz Parque. O time, a princípio, ganharia folga dupla e se reapresentaria nesta segunda, mas a comissão mudou a programação e deixou o retorno para esta terça-feira.

O duelo entre Palmeiras e Bahia está marcado para o próximo dia 20, às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão. O Verdão é o segundo colocado, com 64 pontos, quatro a menos que o líder Botafogo.

O técnico Abel Ferreira terá desfalques de peso para a partida. O atacante Estêvão, o lateral-direito Mayke e o volante Richard Ríos, suspensos, estão fora. O zagueiro Gustavo Gómez, que defenderá a seleção do Paraguai nesta Data Fifa, pode atuar na véspera do jogo e não deve ficar à disposição. Mesmo caso do goleiro Weverton, convocado pelo Brasil, que é tido como dúvida.