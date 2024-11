Dorival vê Brasil mais preparado para os jogos desta Data Fifa

A Seleção Brasileira retornará a Belém, onde esteve em 2023 para o confronto com a Bolívia, agora para se preparar para o jogo contra a Venezuela. Na ocasião anterior, a presença da equipe na capital do Pará atraiu grandes multidões em treinos, partidas e no hotel.

"Temos encontrado um ambiente muito favorável em todos os locais que estamos dentro do país. Espero que novamente em Belém aconteça uma movimentação que provoque em todos nós a sensação de vestir essa camisa com muito orgulho, dedicação, entrega, comprometimento, que é o que precisaremos para esses dois jogos seguintes, que serão fundamentais no equilíbrio da nossa posição na tabela de classificação."