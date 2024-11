Dono da SAF diz que Atlético-MG já iniciou revisão dos protocolos de segurança da Arena MRV

Nesta segunda-feira, Rubens Menin, dono da SAF do Atlético-MG, lamentou através das redes sociais os atos de violência ocorridos na Arena MRV durante a partida de volta da final da Copa do Brasil e afirmou que a "revisão dos protocolos de segurança" do estádio está sendo feita.

"Vi com grande tristeza as cenas que aconteceram ontem na Arena MRV. Em pouco mais de um ano desde a sua inauguração, nossa casa tem sido palco de uma festa bonita e vibrante, com uma sinergia cada vez maior da torcida, do time e do estádio", disse.

A decisão aconteceu no último domingo e terminou com vitória do Rubro-Negro, que bateu o Galo por 1 a 0 e se sagrou campeão da competição. Após a partida, foram registradas tentativas de invasão de campo, além de arremessos de objetos e até de bombas, que deixaram um ferido.