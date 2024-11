De virada, Sada Cruzeiro vence Sesi Bauru no tie-break e segue na liderança da Superliga de vôlei

? Sada Cruzeiro (@sadacruzeiro) November 11, 2024

O Sesi Bauru fez um grande trabalho nas duas primeiras parciais, com muito volume no saque e ataque, para abrir 2 a 0. A partir do terceiro set, os cruzeirenses diminuíram os erros e reagiram, mostrando eficiência na relação saque, bloqueio e defesa. Na reta final do tiebreak, novamente equilíbrio em quadra, mas os mineiros seguiram com tranquilidade e garantiram a vitória.

Após o confronto contra o Sesi Bauru, o Sada Cruzeiro volta a jogar diante da sua torcida, no Riachão. No próximo sábado (16/11), os mineiros recebem o Joinville Vôlei, em Contagem, às 19 horas (de Brasília), pela quinta rodada e o sexto jogo na Superliga.