CBF detalha datas das semifinais da Copa do Brasil sub-20; veja quando Palmeiras e São Paulo jogam

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira, as datas das semifinais da Copa do Brasil sub-20. O Palmeiras enfrenta o Ceará, enquanto o São Paulo encara o Bahia por uma vaga na decisão.

As partidas de ida acontecem no dia 21 de novembro, quinta-feira. O São Paulo enfrenta o Bahia, às 15h30 (de Brasília), no Estádio Novelli Junior, em Itu. Mais tarde, o Palmeiras duela com o Ceará, às 20 horas, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.