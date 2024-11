Brasileiro avalia convites de universidades dos EUA para decidir futuro

Samis Calderon está muito perto de assinar com uma universidade dos EUA para 2025. As excelentes atuações do capixaba nos últimos anos, quando jogou pela academia Overtime Elite, de Atlanta, chamaram atenção e despertaram interesse em cinco das mais tradicionais instituições de basquete universitário americanos, convites que estão "na mesa" para que o ala, de 19 anos e 2,03m, decida o seu futuro.

Entre as faculdades que receberam Samis para treinamento nas últimas semanas estão Kansas (considerada a número um no basquete no mundo), Auburn, Michigan e Tennessee, além de Kentucky, sendo que a última já foi descartada.