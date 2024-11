Botafogo tem 6 convocados para Data Fifa e deve sofrer com desfalques no Brasileirão

A grande questão é que o Botafogo volta a campo já no dia 20, quarta-feira, um dia depois do fim da Data Fifa. Dessa forma, caso consigam retornar a tempo do confronto, os convocados precisarão enfrentar um cansaço a mais em razão das viagens e da maratona de jogos.

O único que não entrará em campo no dia 19 e poderá estar um pouco mais descansado é o zagueiro Bastos, que representará a Angola no dia 18. Ainda assim, o defensor precisará realizar uma viagem de longa duração para voltar ao Brasil.

Assim, existe a possibilidade do técnico Artur Jorge mandar a campo um time misto ou reserva para o embate contra o Atlético-MG, válido pela 34ª rodada. A partida está prevista para o dia 20, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.

O Botafogo ainda tem outros compromissos importantes nessa reta final da temporada. No dia 26, o Glorioso tem um confronto direto contra o vice-líder Palmeiras no Brasileirão. Já no dia 30, disputa a grande final da Copa Libertadores contra o Atlético-MG. Desse modo, a equipe deve tomar o máximo de cuidado com o desgaste físico de seus jogadores.