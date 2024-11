Após período de baixa, Raniele ressurge e ajuda Corinthians em vitórias no Brasileiro

Titular inquestionável com os treinadores Mano Menezes e António Oliveira, Raniele perdeu espaço no Corinthians com a chegada de Ramón Díaz. Porém, o cenário parece ter mudado, já que o volante vem ganhando minutos com o técnico argentino e foi peça chave nos dois últimos triunfos do Timão no Brasileirão, contra Palmeiras e Vitória.

No Derby, Raniele entrou no início do segundo tempo, para substituir André Ramalho, que sentiu dores. O camisa 14 do Corinthians foi participativo e ajudou a equipe na montagem do meio de campo, dando consistência e preenchendo espaços para o Palmeiras atacar.

Segundo o Sofascore, Raniele teve 17 ações com bola. Defensivamente, o volante ganhou quatro dos seis duelos no chão que travou e venceu o único duelo áereo que disputou. Além disso, fora, dois cortes e três desarmes.