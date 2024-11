Zubeldía recebe 3° cartão amarelo e desfalca o São Paulo contra o Bragantino após data Fifa

Com a vitória, o São Paulo chegou ao seu quarto jogo de invencibilidade no Brasileirão, com duas vitórias consecutivas. O Tricolor tem 57 pontos e ocupa a sexta posição, a dois pontos do Internacional, último time no G4.

O São Paulo agora só volta a campo no dia 20 de novembro depois da data Fifa. O duelo com o Massa Bruta acontece às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Chedid, em Bragança Paulista (SP).