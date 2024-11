Zubeldía exalta paciência do São Paulo em busca por vitória contra o Athletico e diz: "Merecemos ganhar"

A postura do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, no Morumbis, neste sábado, agradou o técnico Luis Zubeldía. O comandante Tricolor reconhece as dificuldades impostas pelo time paranaense, mas exaltou a paciência de sua equipe para buscar o triunfo, que foi alcançado nos últimos minutos.

"Queria agradecer aos torcedores que nos assistiram hoje. Jogo muito tarde, com chuva. Obrigada por virem, estou contente porque os jogadores puderam entregar um bom jogo e um triunfo que é o mais importante no futebol. Partida dramática, mas que no fim ganhamos. Em todo momento, me pareceu que fomos melhores que a equipe rival, apesar de ser uma boa equipe, com bom projeto, bom treinador, mas que hoje está em mau momento. Acredito que ele está preparado para estar no cargo. Hoje nós merecemos ganhar, mas entendo que é uma situação complicada", disse.

O São Paulo começou o jogo tendo dificuldades para furar a marcação do Athletico-PR, principalmente na primeira etapa. O Tricolor abriu o placar com Luciano, mas viu Julimar, de cabeça, deixar tudo igual, depois de cobrança de escanteio. André Silva, que foi acionado pelo treinador já passado 40 minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória da equipe no retorno ao Morumbis.