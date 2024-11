São Paulo volta a ter sequência de vitórias no Brasileirão depois de três meses

Para conquistar a vitória contra o Furacão, o São Paulo contou com a força dos 34.777 torcedores que compareceram ao Morumbis. A equipe voltou a jogar em sua casa depois de mais de um mês. Nesse período, o estádio recebeu show do cantor Bruno Mars e, posteriormente, precisou passar por reforma no gramado.

O resultado da rodada fez o São Paulo encostar no G4 do Brasileirão. O Tricolor ocupa o sexto lugar, com 57 pontos, dois a menos que o Internacional, que fecha a zona de classificação direta à Libertadores.