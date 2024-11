São Paulo cede empate ao Novorizontino na ida da final do Paulistão sub-20

Neste domingo, o São Paulo empatou com o Novorizontino por 1 a 1, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista Sub-20. A partida, que aconteceu em Novo Horizonte, contou com gol de Ryan Francisco para os visitantes e Balotelli, de pênalti, para os mandantes.

O jogo de volta da grande decisão do Paulistão sub-20 acontece nesta sexta-feira (15), no Morumbis, às 19h (de Brasília).

Caso vença, o Tricolor Paulista voltará a erguer a taça do Campeonato Paulista após oito temporadas, conquistando o 11ª troféu da categoria. Do outro lado, o time do interior paulista disputa sua primeira final.