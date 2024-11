Santos bate o RB Bragantino nos pênaltis e conquista a Copa Paulista feminina

Com gols de Thaisinha, Carol Baiana e Ketlen, #SereiasDaVila vencem o Red Bull Bragantino por 3 a 0, na Vila Viva Sorte, empatam no placar agregado e levam a decisão da #CopaPaulistaFemininaSicredi para os pênaltis! pic.twitter.com/BJhtbW5DPc

? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) November 10, 2024

No primeiro jogo da final realizado na última terça-feira, o Bragantino venceu o Santos por 4 a 1 no estádio Nabi Abi Chedid, com direito a hat-trick de Thayslane. Com a vitória santista pela mesma diferença de gols, a decisão foi aos pênaltis.

A Copa Paulista foi disputada pelas equipes que terminaram entre a quinta e a oitava posição da primeira fase do Paulistão feminino. Nas semifinais, o Santos eliminou o São José, enquanto o Massa Bruta despachou o Taubaté.

Os gols do jogo

As Sereias da Vila abriram o placar aos oito minutos de jogo com direito a um gol olímpico. Em cobrança de escanteio, Thaisinha cobrou fechado e a bola morreu no fundo das redes.