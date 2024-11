Mirassol empata com Avaí, e Santos pode abrir 5 pontos na ponta da Série B

O Mirassol não conseguiu vencer fora de casa pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time do interior paulista ficou no 0 a 0 com o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, em um resultado que beneficiou o Santos.

Como o Novorizontino perdeu para o Operário, o Peixe pode abrir cinco pontos na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro caso vença o Coritiba nesta segunda-feira. Se isso ocorrer, além de garantir o acesso, a equipe do técnico Fábio Carille ficaria a um empate do título da competição.