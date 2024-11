Milito lamenta vice na Copa do Brasil, mas valoriza esforço do Atlético-MG na final: "Muito orgulhoso"

O Atlético-MG foi vice-campeão da Copa do Brasil na tarde deste domingo ao ser derrotado pelo Flamengo, por 1 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O técnico do Galo, Gabriel Milito, lamentou a perda do título, mas valorizou o empenho da equipe na decisão. Mesmo com o baque da derrota, o argentino fez questão de pedir foco à equipe para a os compromissos seguintes da temporada.

"Valorizo muito o esforço da equipe, mas estou muito orgulhoso dos jogadores por como competiram apesar das dificuldades e tentaram de todas as maneiras, sempre. Isso é muito importante para mim. Todo o caminho que percorremos foi muito bom. Chegamos até a final das duas competições, o que não é fácil, dou muito valor. Não há tempo para sentir a dor da derrota. Temos que voltar a competir os sete jogos do Brasileirão, podemos remontar e melhores a posição na competição e depois, mais a frente, pensar na final da Libertadores", disse.

A equipe mineira precisa superar rapidamente o vice da Copa do Brasil e voltar a pensar no Brasileirão e na Libertadores. Milito, porém, quer que o grupo pense, primeiro, na remontada pelo torneio nacional. No momento, o Atlético-MG tem 41 pontos e está na 11ª posição. E, para se garantir na Libertadores de 2025, o Galo precisa ou vencer o título desta temporada ou conseguir a vaga por meio do Brasileirão.