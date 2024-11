Messi marca, mas Inter Miami perde para o Atlanta e é eliminado da MLS

Na noite deste sábado (9), no Chase Stadium, em Miami, o Inter Miami perdeu para o Atlanta United, por 3 a 2, e deu adeus à MLS. O confronto foi válido pelo terceiro jogo das oitavas de final e a equipe mandante não saiu com a vaga às quartas.

O astro Lionel Messi chegou a deixar tudo igual no segundo tempo, mas o time da Flórida não segurou o resultado. Rojas, ex-Corinthians, marcou o outro dos donos de casa. Jamal Thiare (2) e Bartosz Slisz deixaram os tentos do Atlanta United.

Na série melhor de três, o Inter Miami venceu o primeiro confronto por 2 a 1, porém, nos outros dois, foi derrotado pelo mesmo placar pelo Atlanta United.