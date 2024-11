Líder, Cruzeiro vence de virada Sesi Bauru pela quarta rodada da Superliga de vôlei

Neste domingo, na Arena Paulo Skaf, o Cruzeiro venceu o Sesi Bauru no tie break por 3 sets a 2, pela quarta rodada da Superliga de Vôlei. A equipe mineira conseguiu uma virada surpreendente após sair perdendo por 2 a 0.

Com a vitória, o Cruzeiro, invicto, permaneceu da liderança, com 13 pontos - são cinco vitórias, em cinco partidas. O Sesi Bauru, por sua vez, manteve no segundo lugar, com 10 unidades - são três vitórias e uma derrota.

O próximo jogo do Cruzeiro acontece no dia 16 de novembro, às 19h (de Brasília), contra o Joinville. O Sesi Bauru, às 21h30, na Arena Paulo Skaf, enfrenta o Joiville.