Flamengo vence o Atlético-MG com gol de Plata e conquista o penta da Copa do Brasil

O Flamengo voltou a assustar aos 16 minutos. Pela esquerda, Michael passou para Gabigol. Ele chutou cruzado. A bola desviou na zaga e passou perigosamente perto do gol. O Atlético-MG obrigou Rossi a trabalhar dois minutos depois. Hulk emendou da entrada da área. O goleiro espalmou e depois impediu que o rebote ficasse com o ataque do Galo.

O clube carioca novamente chegou aos 24 minutos. Gerson acionou Wesley pela direita. Ele ganhou de Arana e cruzou. Arrascaeta cabeceou rente ao travessão, com muito perigo. Três minutos depois, após nova jogada de Wesley, a bola passou pela área e encontrou Michael do outro lado. Ele ajeitou para Evertton Araújo. O volante chutou e obrigou Everson a mandar para escanteio.

O Galo quase abriu o placar aos 35 minutos. O Flamengo se enrolou na saída de bola e Paulinho teve a chance de marcar, mas Rossi se recuperou e salvou a lambança rubro-negra. O Fla ficou na bronca com a arbitragem de Raphael Claus (Fifa-SP). Aos 36 minutos, Arrascaeta foi derrubado, pelo lado direito, por Lyanco. O uruguaio desceria livre e ainda tinha Michael sozinho pelo centro. Claus puniu Lyanco com o amarelo, enquanto o clube carioca queria o vermelho pelo zagueiro ter impedido o lance. O primeiro tempo terminou sem gols.

Os dois técnicos mudaram no intervalo. Gabriel Milito colocou Saravia e Alan Kardec no Atlético-MG. Saíram Lyanco e Otávio. Já Filipe Luis pôs Bruno Henrique no lugar de Gabigol. Aos seis minutos, Bruno Henrique desceu em velocidade, arrancou, invadiu a área, mas Everson salvou. Dois minutos depois, a bola sobrou com Scarpa na área. Ele chutou, a bola desviou e saiu.

Aos 13 minutos, Filipe Luís colocou Fabrício Bruno no lugar de Arrascaeta. O Galo, com Alan Kardec, buscava mais cruzamentos. O Fla teve chance para abrir o placar aos 17. Bruno Henrique ganhou pela esquerda e saiu sozinho com Everson. Ele tentou encobrir o goleiro, que mandou para escanteio. O Rubro-Negro desperdiçou mais uma oportunidade três minutos depois. Wesley arrancou e tentou Bruno Henrique. A bola sobrou para Michael. Ele tentou driblar Everson, que levou a melhor.

Michael, que perdeu a chance, deu lugar a Plata aos 23 minutos. Milito lançou Bernard e Alisson. Saíram Scarpa e Zaracho. O Flamengo perdeu nova grande chance aos 34 minutos. Alex Sandro, livre na área, completou cruzamento e Everson defendeu. Na sequência, Plata ganhou pelo alto, mas errou o alvo.