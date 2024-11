Em má fase, Athletico-PR tem apenas 12,5% de aproveitamento com Lucho González

Apesar dos números ruins, Lucho afirmou que não passa pela sua cabeça a possibilidade deixar o Athletico-PR neste momento.

"Obviamente que é um começo que não imaginava. As derrotas sempre doem, particularmente me dói muito, pela forma como o grupo se entrega no dia a dia e a forma como perdemos alguns jogos. Mas a equipe está sempre criando, poderíamos ter conquistado mais pontos. Então não me passa pela cabeça isso (de deixar o Athletico)", disse o treinador.

Com 34 pontos em 32 jogos, o Athletico-PR é o 18º colocado no Campeonato Brasileiro. O Furacão volta a campo na competição no próximo sábado (06) contra o Atlético-MG, às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena. O duelo é atrasado da 19ª rodada da competição.