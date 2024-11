Corinthians volta a vencer quatro jogos seguidos no Brasileiro depois de mais de três anos

Com o triunfo sobre o Vitória, no último sábado, o Corinthians alcançou quatro resultados positivos em sequência no Campeonato Brasileiro. A última vez que isso havia acontecido foi há mais de três anos, no Brasileirão de 2020.

Na ocasião, entre dezembro de 2020 e começo de 2021 (por conta da pandemia da covid-19), o Corinthians embalou vitórias contra São Paulo (1 a 0), Goiás (2 a 1), Botafogo (2 a 0) e Fluminense (5 a 0). Logo em seguida, a equipe na época comandada por Vagner Mancini perdeu por 4 a 0 para o Palmeiras.

No cenário atual, o time de Ramón Díaz engatou triunfos contra Athletico-PR (5 a 2), Cuiabá (1 a 0), Palmeiras (2 a 0) e Vitória (2 a 1). Segundo o Sofascore, nesse recorte, o Timão teve 71% de conversão de chances claras, precisou de 4,2 finalizações para marcar um gol e 20,1 chutes para sofrer um.