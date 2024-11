Cariocas ganham a Copa do Brasil pela sétima vez; paulistas lideram ranking

A conquista do Flamengo diante do Atlético-MG neste domingo na Arena MRV rendeu ao futebol carioca o sétimo título na história da Copa do Brasil. O estado está em terceiro lugar no ranking, ao lado do Rio Grande do Sul.

O futebol paulista é o maior vencedor na Copa do Brasil, com 11 taças. Na sequência, aparecem os mineiros, com oito troféus.

O Flamengo é, disparado, o maior ganhador do Rio de Janeiro na Copa do Brasil, com cinco títulos. Vasco e Fluminense possuem uma conquista, cada. O Botafogo nunca venceu a competição.