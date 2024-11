Bruno Henrique diz ser inocente sobre acusação de manipulação nas apostas

Além de comemorar o título da Copa do Brasil, o atacante Bruno Henrique tocou em um assunto delicado após a vitória deste domingo do Flamengo sobre o Atlético-MG. Em entrevista ao Sportv, ainda no gramado da Arena MRV, o jogador comentou sobre ter sido alvo da Polícia Federal em uma operação relacionada à manipulação de resultados nas apostas esportivas.

Bruno Henrique é investigado pelos cartões recebidos em um jogo do Flamengo contra o Santos, no ano passado. Foi detectado um volume anormal de apostas na punição do jogador naquela partida.