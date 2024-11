Benfica goleia Porto em casa, e Sporting aumenta vantagem na ponta do Português

O Benfica volta aos gramados apenas no dia 23 deste mês, após a parada para a data Fifa. O clube recebe, no Estádio da Luz, o Estrela Amadora, às 17h45 (de Brasília), pela quarta rodada da Taça de Portugal. Já o Porto, pela mesma competição, às 14h do dia 34, visita o Moreirense.

OS GOLS

O Benfica inaugurou o marcador aos 30 minutos do primeiro tempo. Tomás Araújo lançou para Álvaro Carreras, que, dentro da área, limpou a marcação, trouxe a bola para o pé direito e bateu cruzado para o fundo das redes de Diogo Costa, goleiro do Porto.

Aos 44 minutos, ainda da etapa inicial, o Porto deixou tudo igual. Pela esquerda do campo de ataque, Francisco Moura cruzou rasteiro e a defesa do Benfica não afastou o perigo. A bola atravessou a pequena área e Samu Omorodion apareceu para empurrar para o gol.

O Benfica retomou a liderança do placar aos 11 minutos do segundo tempo. O argentino Ángel Di Maria recebeu belo passe de Aursnes e, dentro da área, bateu de canhota na saída do goleiro. Antes de entrar, a bola tocou na trave direita.

Cinco minutos depois, aos 16, o Benfica aumentou sua vantagem no Estádio da Luz. Pavlidis recebeu passe de Bah e finalizou, porém, a bola desviou em Nehuen Pérez e morreu no fundo das redes.