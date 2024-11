Barcelona perde para a Real Sociedad, mas segue com vantagem na liderança do Espanhol

As redes balançaram na partida pela primeira vez logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Após confusão na área, Lewandowski girou sobre o marcador e mandou para o fundo do gol. No entanto, após revisão do VAR, o tento foi anulado por impedimento.

O placar, enfim, foi aberto aos 32 minutos, quando Luka Sucic desviou de cabeça e colocou Sheraldo Becker cara a cara com o goleiro Inaki Pena. O atacante chegou batendo de primeira e marcou o gol que garantiu a vitória da Real Sociedad.