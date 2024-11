Análise: Corinthians se impõe ofensivamente e reforça bom momento em virada contra o Vitória

Por Iúri Medeiros

O triunfo do Corinthians sobre o Vitória foi marcado, acima de tudo, pela imposição ofensiva da equipe. O resultado positivo reforçou o bom momento do time comandado por Ramón Díaz, que saltou para a 10ª posição no Campeonato Brasileiro.

O jogo do Timão no Barradão não foi brilhante. A equipe exagerou no números de passes errados na primeira etapa, e teve um segundo tempo de oscilação, chegando a ficar nas cordas contra o organizado Vitória.