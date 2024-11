Vini Jr. marca três, e Real Madrid goleia o Osasuna pelo Campeonato Espanhol

O Real Madrid começou a partida ganhando dois grandes problemas. Rodrygo e Éder Militão se machucaram e precisaram deixar o campo ainda no primeiro tempo, aos 19 e 29 minutos, respectivamente.

Mesmo assim, o clube mandante não sentiu a falta dos titulares e abriu o placar aos 34 minutos. Vinicius Júnior recebeu de Bellingham na esquerda, levou para cima da marcação e chutou forte para o fundo das redes.

O placar foi ampliado aos 41 minutos. O jovem zagueiro Asencio, que entrou no lugar de Militão, acertou lindo lançamento do campo defensivo e deixou Bellingham na cara do gol. O meia inglês mostrou categoria e deu um toque de cobertura sobre o goleiro Sergio Herrera.

O terceiro do Real Madrid veio aos 16 minutos do segundo tempo, mais uma vez com Vinícius Júnior. Em cobrança de escanteio do Osasuna, o goleiro Lunin saiu bem do gol e fez bela reposição para o ataque. O atacante brasileiro ganhou do defensor adversário na corrida, driblou o arqueiro Sergio Herrera e mandou para as redes.

Vini Jr. completou seu "hat-trick" aos 23 minutos. O zagueiro Boyomo vacilou na saída de bola, Brahim Díaz roubou a bola e serviu o camisa 7, que limpou o goleiro, bateu para o gol e marcou o quarto do Real Madrid na partida