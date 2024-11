Vasco é derrotado no Castelão, e Fortaleza garante vaga na Libertadores

O Vasco não resistiu ao Fortaleza, dono da melhor campanha como mandante, e perdeu por 3 a 0, neste sábado, no Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici se aproximou do líder Botafogo, enquanto o Gigante da Colina, que sonha com vaga na Copa Libertadores, perdeu fôlego na reta final do Brasileirão.

Com a vitória, o Fortaleza continua na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e já garantiu uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores. O Leão do Pici está na terceira colocação, com 63 pontos, a cinco do líder Botafogo. A campanha como mandante impressiona. Agora, são 13 vitórias e quatro empates.

Após perder o clássico para o Botafogo por 3 a 0 na última rodada, o Vasco tinha uma dura missão neste sábado: enfrentar o Fortaleza, melhor mandante do Brasileirão. O time carioca viu o Leão do Pici abrir o placar logo aos 12 minutos. O Gigante da Colina demorou a se encontrar no jogo e desperdiçou as poucas chances criadas. Na etapa final, levou o golpe de misericórdia e o terceiro gol nos acréscimos.