Seleção masculina de rúgbi conquista vitória inédita contra Hong Kong

O duelo em Hong Kong começou com os donos da casa saindo em vantagem, mas o Brasil logo tomou a dianteira do placar ao converter três penais. Após um equilíbrio das ações na primeira metade da etapa inicial, os Tupis conseguiram se impor e foram para o intervalo com 17 a 10.

Foi quando entrou em ação a estratégia do treinador da seleção, o uruguaio Emiliano Caffera, protegendo a defesa brasileira e impedindo que a equipe fosse vazada no segundo tempo. O Brasil fechou o confronto ainda com maior domínio territorial e menos infrações cometidas (penais): 16 a 11.

As seleções haviam se enfrentado no último mês de julho, em São Paulo. Na ocasião, Hong Kong venceu amistoso por diferença mínima: 26 a 25. No próximo sábado, 16, as seleções voltam a se enfrentar na Ásia. As partidas servem como preparação dos Tupis em busca de uma classificação inédita para a Copa do Mundo de Rúgbi, marcada para 2027, na Austrália. As eliminatórias começam no próximo ano.