São Paulo tenta quebrar jejum de três meses no Brasileiro e tem volta ao Morumbis como trunfo

Ao todo, foram quatro derrotas, cinco vitórias e um empate nos últimos dez jogos. O período, ainda, coincidiu com as eliminações na Copa do Brasil, para o Atlético-MG, e Libertadores, contra o Botafogo, ambas nas quartas de final.

O São Paulo não perde há três partidas no Brasileiro, mas o empate com o Criciúma, na penúltima rodada, impediu a equipe de quebrar o jejum.

Desta vez, o time tricolor tem um trunfo para emplacar duas vitórias seguidas: o retorno ao Morumbis. O grupo volta à sua casa após mais de um mês, em função dos shows do cantor Bruno Mars e da reforma no gramado. Durante este período, a equipe jogou como mandante em Brasília e em Campinas.

O duelo entre São Paulo e Athletico-PR está agendado para 21h (de Brasília) deste sábado, no Morumbis. A equipe se concentra na busca por uma vaga na Libertadores de 2025, enquanto o Furacão luta contra o rebaixamento.