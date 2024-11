Santos marca no final, vence o São Paulo e é tricampeão do Paulista sub-17

O Tricolor Paulista passou a conduzir as melhores chances do jogo na etapa final, mas não conseguiu mais balançar as redes. Assim, o Santos castigou o São Paulo. No primeiro minuto dos acréscimos, João Alves fez boa jogada com Luca Meirelles pela direita, invadiu a área e finalizou para marcar o gol do título santista.