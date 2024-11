PSG vence Angers, segue invicto e administra vantagem na liderança do Francês

Neste sábado, no Stade Raymond Kopa, o Paris Saint-Germain visitou o Angers e venceu por 4 a 2. A partida, válida pela 11ª rodada do Campeonato Francês, contou com gols de Lee Kang-in (2) e Barcola (2) para os visitantes, todos no primeiro tempo. No apagar das luzes, Esteban Lepaul e Biumla descontaram para os donos da casa.

Deste modo, o PSG manteve-se na ponta tabela, com 29 pontos conquistados e sem nenhuma derrota. A equipe administrou a vantagem de seis pontos em relação ao Monaco, segundo lugar, que tem 23 unidades e venceu por 3 a 1 o Strasbourg na rodada.

O Angers, por sua vez, com os mesmos 10 pontos, continuou na 14ª posição, a uma unidade da zona de rebaixamento, que é aberta pelo Saint-Étiennne (11).