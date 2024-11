Palmeiras volta a vencer o Santos e é pentacampeão do Paulista sub-15

O Palmeiras conquistou mais um título para sua base vencedora. Na manhã deste sábado, no Allianz Parque, o sub-15 do Verdão venceu o Santos por 2 a 0 e conquistou o Paulistão da categoria pelo quinto ano seguido. Os gols foram marcados por Diego e Ícaro.

Na partida de ida, na Vila Belmiro, as Crias da Academia já haviam vencido por 2 a 0. Chegando na final paulista do sub-15 pelo oitavo ano consecutivo, o Palestra soma 12 taças da competição.

A campanha do título foi praticamente impecável. Em 28 jogos, foram 25 vitórias, dois empates e apenas uma derrota, tendo marcado 113 gols e sofrido 13. Durante o torneio, o sub-15 anotou a maior goleada da história entre todas as categorias de base do Palmeiras, ao vencer o União Mogi por 19 a 1, pela primeira fase.