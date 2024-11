Palmeiras vence Ferroviária de virada e vai à final do Paulistão feminino

O jogo

A Ferroviária abriu o placar aos 27 minutos. Darlene foi derrubada dentro da área ao armar o chute e, após revisão do VAR, foi marcado pênalti a favor das Guerreiras Grenás. Kati foi para a cobrança e não desperdiçou, colocando as visitantes em vantagem.

A partir de então o Palmeiras foi com tudo para cima da Ferroviária e não deixou as adversárias jogarem. Já nos acréscimos, Luana deu um carrinho e acabou atingindo a perna de Diany com as travas da chuteira e foi expulsa.

Com uma jogadora a mais em campo, o Palmeiras soube aproveitar a vantagem numérica antes do intervalo. Aos 50 minutos, Ingryd recebeu na entrada da área e, de primeira, deu um passe por elevação para que Brena saísse cara a cara com a goleira e batesse firme, empatando a partida no Allianz Parque.

No início do segundo tempo, a Ferroviária reequilibrou o jogo após expulsão de Tainá Maranhão, do Palmeiras, que foi flagrada pelo VAR puxando o cabelo de Kati fora da disputa de bola.

Mas, já na reta final, mais precisamente aos 30 minutos, o Palmeiras retomou a frente no placar. Após cobrança de escanteio, Poliana subiu mais alto que a defesa para cabecear para o gol no primeiro pau. A goleira Tapia fez a defesa na primeira tentativa, a defesa da Ferroviária bloqueou a segunda tentativa, mas na terceira a zagueira palmeirense conseguiu estufar as redes.