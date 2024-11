Palmeiras e Fortaleza conquistam a vaga na Libertadores 2025

Corinthians fez pacto com os deuses dos estádios

Por enquanto, Palmeiras e Fortaleza estão garantidos na etapa preliminar da Libertadores. Os dois são fortes candidatos a conquistar o lugar na etapa de grupos da competição. O Verdão é o segundo colocado do Brasileirão, com 64 pontos, enquanto o Leão é o terceiro, com 63.

O Palmeiras vai para a sua décima participação seguida na Libertadores - a 25ª no total. Já o Fortaleza disputará a competição pela terceira vez na história. O Botafogo também já está garantido no torneio. Neste domingo, o campeão da Copa do Brasil (Flamengo ou Atlético-MG) será mais um classificado ao evento.