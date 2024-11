Palmeiras anuncia novo treinador para a equipe sub-17

O Palmeiras anunciou neste sábado o seu novo treinador do time sub-17. Trata-se de Artur Itiro, de 39 anos, que inicia sua segunda passagem pelo clube - a primeira aconteceu entre 2013 e 2021.

Artur Itiro começou sua trajetória no Palmeiras à frente da equipe sub-15, sendo promovido ao sub-17 em 2016. Nesta categoria, ele enfileirou títulos, como o Mundial sub-17 (2018 e 2019), Copa do Brasil sub-17 (2017 e 2019), Supercopa do Brasil sub-17 (2019) e Campeonato Paulista sub-17 (2018).

"Muito feliz e honrado por receber esse convite do João Paulo Sampaio para retornar à casa em que fui muito feliz por oito anos. Foram seis anos trabalhando com ele, pude ver a atuação dele desde o início até a consolidação, vivendo o ápice hoje. O grande desafio da base do Palmeiras é se manter no topo, visto que já é reconhecida como uma das maiores do país e do mundo", comentou Artur Itiro.